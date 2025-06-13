Erdoğan, İsrail’in eylemini uluslararası hukuka aykırı açık bir provokasyon olarak nitelendirirken, Gazze’deki insanlık dışı saldırıların ardından İran’ın hedef alınmasını “kural tanımazlık” olarak tanımladı.

Erdoğan, İsrail’in bu son saldırıyla birlikte bölgede kan ve gözyaşını artırma stratejisinde çok tehlikeli bir aşamaya geçtiğini belirtti. İran’ın nükleer programıyla ilgili görüşmelerin yoğunlaştığı, aynı zamanda Gazze’deki saldırılar nedeniyle İsrail’e yönelik uluslararası baskının arttığı bir süreçte bu hamlenin yapılmasının, İsrail’in pervasız ve saldırgan tutumunu gözler önüne serdiğini ifade etti.

Netanyahu yönetimini “felakete sürükleyen bir zihniyet” olarak tanımlayan Erdoğan, bu saldırıların hem bölge hem de dünya barışı için büyük bir tehdit oluşturduğunu vurguladı. Erdoğan, uluslararası toplumun İsrail’in bu tür hukuk dışı eylemlerine karşı sessiz kalmaması gerektiğini ifade ederek, “Netanyahu ve katliam şebekesinin tüm bölgeyi ateşe atan saldırılarının mutlaka önüne geçilmelidir” dedi.

Orta Doğu’da artık daha fazla kan, yıkım ve çatışma görmek istemediklerini belirten Erdoğan, Türkiye’nin İran’a yönelik saldırıyı kınadığını, hayatını kaybedenler için başsağlığı, yaralılara ise acil şifa dileğinde bulundu. Dost ve kardeş İran halkına taziye mesajı iletti.