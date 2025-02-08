Belediyelerde artık fetret döneminin sona erdiğini ve yerini çöküş dönemine bıraktığını belirten Erdoğan, başta İstanbul olmak üzere büyükşehirlerde belediyecilik hizmetlerinin yetersiz kaldığını vurguladı.

Trafik, toplu ulaşım, temel belediyecilik hizmetleri ve çevre konusunda ciddi sorunlar yaşandığını ifade eden Cumhurbaşkanı, muhalefetin yönetim anlayışını da sert bir dille eleştirdi. Erdoğan, "İnşa etmek deyince akıllarına ev, yol, köprü, hastane, okul değil; balya balya dizilen para kuleleri geliyor" diyerek belediyelerde yapılan harcamalara tepki gösterdi.

Belediyelerin şişirilmiş konser faturalarıyla yağmalandığını savunan Erdoğan, bu durumun artık muhalefete yakın televizyon kanallarındaki yorumcuları bile rahatsız ettiğini belirtti. Özellikle kötü koku, bozuk yollar, trafik kazaları, yanan otobüsler ve depreme karşı alınmayan önlemlerin büyük sorunlar yarattığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zaman geçtikçe bu sorunların daha da gün yüzüne çıkacağını ve halkın, iş üretenlerle polemik üretenler arasındaki farkı daha net göreceğini ifade etti.