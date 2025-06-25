Zirvenin savunma harcamaları ekseninde yoğunlaştığını belirten Erdoğan, Türk savunma sanayiinin küresel ölçekte öne çıktığını ifade etti. SİHA ve benzeri teknolojilerde gelinen noktaya dikkat çekti.

Rusya-Ukrayna savaşına da değinen Cumhurbaşkanı, adil ve sürdürülebilir bir barışa ulaşmak için çabaların sürdüğünü ve bölgede ateşkesin mümkün olduğunu vurguladı.

İsrail’in Gazze’de yürüttüğü saldırılara da tepki gösteren Erdoğan, çok sayıda kadın ve çocuğun hayatını kaybettiğini hatırlatarak, bu vahşete sessiz kalınamayacağını dile getirdi. “Bebekler uyurken susulur, bebekler öldürülürken susulmaz.” ifadelerini kullandı.

İran ve İsrail arasındaki son gerilime dair de değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, bölgedeki askeri tırmanışın tehlike oluşturduğunu, kalıcı çözümün ancak diplomasiyle mümkün olduğunu söyledi. Trump’ın çağrısına atıf yaparak tüm tarafların sağduyulu hareket etmesi gerektiğini belirtti.

Zirvede birçok liderle görüşmeler yaptığını da belirten Erdoğan, gelecek yılki NATO Zirvesi’nin Türkiye’de yapılacağını açıkladı. Eurofighter savaş uçakları konusunda da İngiltere ve Almanya ile olumlu bir müzakere sürecinin sürdüğünü bildirdi.

Türkiye’nin bölgesel barışa katkı sağlamak için her türlü çabayı gösterdiğini vurgulayan Erdoğan, Gazze’ye insani yardımların ulaştırılmasının İsrail tarafından engellendiğini ifade etti. Mazlumların yanında olmayı sürdüreceklerini, güçlü ülkelerin de bu konuda sorumluluk üstlenmesi gerektiğini söyledi.