Erdoğan, Özgür Özel’e 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, CHP lideri Özel hakkında 500 bin TL’lik manevi tazminat davası açıldığını duyurdu. Aydın, Özel’in 5 Temmuz 2025 tarihinde MYK toplantısı sonrası düzenlediği basın açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik mesnetsiz ithamlar, hakaret içeren ifadeler ve tehdit anlamı taşıyan sözler kullandığını belirtti. Bu gerekçelerle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi’ne dava açıldığını ifade etti. Ayrıca, Cumhurbaşkanına hakaret ve Türk Ceza Kanunu’nun 310/2. maddesi kapsamında tehdit suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na da suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Özgür Özel, son günlerde yaptığı açıklamalarla dikkat çekmişti. CHP Genel Merkezi'nde düzenlediği bir basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hitaben, “Sokağa davet edeceğim günü ben bilirim. O gün sen ne hale düşeceğini kendin düşün ama bana bu milleti sokağa davet ettirme.” ifadelerini kullanmıştı. Bunun yanı sıra, “2 Kasım'da yüreği yeteni seçime bekliyorum. ‘Birinci partiyim’ diyeni seçim bekliyorum.” sözleriyle de Erdoğan’a meydan okumuştu.

Ayrıca Özel, İstanbul Saraçhane’deki İBB binası önünde otobüs üzerinden kalabalığa hitap etmiş ve burada da Erdoğan’a yönelik sert ifadeler kullanmıştı. “Ekrem Başkan'a ve arkadaşlarımıza sahip çıkıyoruz. Biz de kaya gibi onların arkasında duruyoruz. Her darbenin başında bir cuntası olur. Bu darbenin de üç savcısı, üç hakimi, üç tane gizli tanığı, iftiracıları var. Ve bu darbenin başında bir başkan, bir cunta başkanı var. Milletin geçmişte cumhurbaşkanı diye seçip yetki verdiği birisi Recep Tayyip Erdoğan artık cumhurbaşkanı değil cunta başkanıdır.” sözleriyle Erdoğan’ı sert bir dille eleştirmişti.