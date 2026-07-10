İnegöl Muhtarlar Derneği Başkanı Eyüp Arslan imzasıyla yayımlanan basın açıklamasında, bölgedeki doğal yapı, su kaynakları, tarım alanları ve orman varlığının korunmasının öncelikli olduğu belirtildi.

Mahalle muhtarları ile vatandaşlardan gelen görüşlerin dikkate alındığı ifade edilen açıklamada, gelecek nesilleri ilgilendiren projelerde şeffaflık, katılımcılık ve bilimsel değerlendirmenin vazgeçilmez olması gerektiği vurgulandı.

Derneğin kalkınma ve yatırıma karşı olmadığına dikkat çekilen açıklamada, yapılacak yatırımların çevreyi, tarımı, su kaynaklarını ve bölge halkının yaşamını olumsuz etkilemeyecek şekilde planlanması gerektiği kaydedildi.

Vatandaşların endişelerinin dikkate alınması çağrısında bulunulan açıklamada, teknik raporların kamuoyuyla açık şekilde paylaşılması ve ilgili kurumların süreci hassasiyetle yürütmesi talep edildi.

İnegöl Muhtarlar Derneği’nin herhangi bir siyasi düşüncenin değil, mahallelerin ve bölge halkının ortak menfaatinin yanında olduğu belirtilerek, sürecin hukuki ve idari yönleriyle takip edilmeye devam edileceği bildirildi.

Açıklama, çevreyi koruyan, vatandaşların haklarını gözeten ve ortak akılla alınan kararların hâkim olması temennisiyle sona erdi.