CHP’li Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, önceki akşam CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından hakaret ve tehdit mesajları aldığını açıklayarak partisinden istifa etti.

KÜFÜRLÜ MESAJLARI ORTAYA ÇIKTI

Özarslan, Özel hakkında suç duyurusunda bulunurken sosyal medyaya düşen yazışmalarda CHP Genel Başkanı Özel'in "Onlara giderek bana yalan attığını, aslında hırsız olduğunu, şerefsiz olduğunu itiraf ediyorsun. O zaman sen layığını bulmuşsun. Ama gün gelince ben sana yapıştırırım. Ama gün gelecek devir dönecek, elime düşeceksin. O gün sana acırsam namerdim. Köpek. S… git. Alçak köpek s… git. Yalaka. Karaktersiz p…. Seni doğuran ana senden utanır." dediği ortaya çıktı.

Skandal sözler büyük yankı uyandırırken, bugün grup toplantısında konuşan Özgür Özel, itiraf niteliğinde açıklamalarda bulundu. Küfür ettiğini kabul eden Özel, “Sözlerim kişilik tespitine yöneliktir, ailesine değil. Mahkeme ispatlamak isterse orada ispatlar” ifadelerini kullandı.

MESAJLARI ATLAYARAK OKUDU

Konuşmasının devamında Özarslan'a attığı mesajları elindeki kağıtlardan satır satır okuyan Özel'in, küfürlü bölümleri atlaması dikkat çekti.