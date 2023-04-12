AKM-Gar-Kızılay metro hattı açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Onlar yapmaya değil, yıkmaya geliyor. Biz yaptıklarımızın üzerine daha fazlasını koymaya geliyoruz" ifadelerine değindi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKM-Gar-Kızılay metro hattı açılış töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

6 Şubat'taki depremin yaralarını en kısa sürede sararak tüm şehirlerimizi afetlere dirençli hale getirmekte kararlıyız.AKM Gar hattı Ankara'nın farklı alanlarını birbirine bağlayan bir öneme sahiptir. Bu metro, hızlı trene aktarma yapabilecek. Hattan BaşkentRay'a geçilebilecek. Ülkemize yapacağı katkının yıllık değeri 9 milyar lirayı bulacak. Ankara'da toplamda 44.5 kilometrelik metro hattını kazandırmış olduk.

Ankara'da son dönemde hayata geçirilen metro yatırımlarını Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız vasıtasıyla inşa ettik. İstanbul'da da benzer durum yaşanıyor. Bu şehirlerdeki belediye başkanları başka hevesler peşinde koşuyor. Biz bu şehirlerimiz de sahipsiz bırakmadık, bırakmayacağız. Şehirlerimizi Türkiye Yüzyılı'na hazırlamak için gece gündüz çalışıyoruz. Önümüzdeki dönemde yeni hizmetlerle Ankara'yı Türkiye Yüzyılı'na hazırlamaya kararlıyız. 14 Mayıs, Cumhuriyetimizin yeni asrındaki yol haritamızı belirleyecek olması bakımından ayrıca ehemmiyetlidir. Şimdi güçlü Türkiye'nin inşası için kolları sıvama vaktidir. Birileri Türkiye'yi 50 yıl öncesine döndürmenin hesabını yapıyor. Bay bay Kemal'in yapacağı başka bir iş yok. İP, sen ne iş yapıyorsun.. Neden masadan durmadan kaçtın. Bay bay Kemal terör örgütünün uzantısı ile neden parlamentoda görüşme yaptı? Şimdi yeni bir isimle ortaya çıktılar. Bu uygulanan projeye gereken dersi vermeye var mıyız? Çok çalışmamız lazım...

Kumar masası, noter masası dediler.. Sonra tıpış tıpış masaya oturdular. Bizi beğenmeyip ayrı parti kuranlar 7'li masanın dolgu malzemesi oldular. Her şey yutma pahasını CHP listesinden adaylık yarışına girdiler. Bölücü örgütün siyasi uzantılarıyla kirli bir ortaklık kurdular. Yürek sızlatan bir tabloyla karşı karşıyayız. Ey benim sevgili milletim... Kandil'den verdiği talimatlarla yola giden Bay bay Kemal'e destek verilebilir mi?

Dağdan masadaki arıza çıkaranlara ayar veriyorlar. Neymiş Selo'yu, teröristbaşını bırakacaklarmış. Şu hukuk devletinde ne kadar hukuki tutuklu olan varsa Bay Kemal bırakacağız diyor. Yetmiyor Diyanet İşleri Başkanlığı'nı da kaldıracaklarmış. Ne günlere kaldık.. FETÖ tüm mensuplarıyla 7'li masanın fedaisi olmuş. Bu duruma masada kimsenin sesi çıkmıyor.

Gençlerimizi sapkın akımların mezesi yapmak için tutuşanlar var. Cumhur İttifakı ortaklarının LGBT diye bir derdi yok. İPİ de Saadeti de bunlarda bir ses var mı? Yok. Çünkü bunların böyle bir derdi yok. Bunlar ne milli ne de yerlidir. Şu anda ana muhalefetin Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerin belediye başkanları onlarda değil mi? Ya övünülecek bir eserleri var mı? Niye masanın böyle bir misyonu yok. Onlara verilen görev başka. Onlar yapmaya değil, yıkmaya geliyor. Biz yaptıklarımızın üzerine daha fazlasını koymaya geliyoruz.

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