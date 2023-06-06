Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanlar Anıtkabir'i ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yeni Kabine üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önceki gün açıkladığı yeni kabine, bugün ilk kez toplanacak.Saat 15.00'te başlayacak toplantı öncesi Erdoğan ve kabine üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti.

Yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ilk toplantısını bugün gerçekleştirecek.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve kabine üyeleri, toplantı öncesinde Anıtkabir'i ziyaret etti.Saat 15.00'te Beştepe yapılacak toplantının en önemli başlığı ekonomi olacak.

Enflasyonla mücadele, döviz kurlarındaki yükseliş ve asgari ücrete ara zam konusu ele alınacak.

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