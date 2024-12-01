Afyonkarahisar Cumhuriyet Savcılığı’na atanana Osmaneli Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Küçükdağ, ilçeye veda etti.

29 Kasım 2024 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan atama kararlarına göre Osmaneli Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Küçükdağ, Afyonkarahisar Cumhuriyet Savcılığı’na atandı. Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Küçükdağ, Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun’u ziyaret ederek veda etti. Başkan Torun, "Savcımız, ilçemizde görev yaptığı süre boyunca hem hukuki süreçlerdeki titizliği hem de insan odaklı yaklaşımıyla gönüllerde yer edindi. Kendisine Osmaneli halkı adına şükranlarımı sunuyorum. Yeni görev yeri Afyonkarahisar’da da üstün başarılar diliyorum. Osmaneli’ndeki dostlarının kapısı her zaman kendisine açık olacaktır” dedi.