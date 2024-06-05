Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılı etkinlikleri kapsamında hazırlanan “Cumhuriyete Doğru" adlı tiyatro oyunu Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda seyirciyle buluştu.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan ve şimdiye kadar 30 farklı ilde toplam 40 defa sahnelenerek yaklaşık 40 bin öğretmen, öğrenci ve izleyiciyle buluşan “Cumhuriyete Doğru" adlı tiyatro oyunu bu kez Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda sahnelendi. Millî mücadele ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundaki kahramanlık hikâyesini anlatan eser, 400 kişilik geniş kadrosuyla İstanbul’da izleyici karşısına çıktı.

Ülkenizdeki toplumsal birliğin pekişmesine katkı sağlamak amacıyla Vakıfbank’ın ana sponsorluğunda gösterilen tiyatro oyunu Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in katılımıyla gerçekleşti. Oyun sonrası konuşan Bakan Tekin şunları söyledi, “Söyleyecek söz yok. Bu 5 veya 6. izleyişim. Yaklaşık 4 buçuk yıldır üzerinde fikir jimnastiği yaptığımız bir oyundu. Bu oyun dünyada da, Türk tiyatro tarihinde de, aynı zamanda Türk siyasi hayatında da iz bırakacak. Buna yüzde yüz eminim çünkü bizi millet yapan değerleri ancak bu kadar güzel şekilde icra edilebilir. Bu oyun Türk siyasi hayatında da bir çığır açacak. Buna inanıyorum. Emeği geçen herkese içtenlikle teşekkür ediyorum.” dedi.

Oyuncuların bu oyun için yaptığı fedakârlıklara değinen bakan Tekin, “Bu oyuncuların her birisi özel projelerini bir tarafa bıraktılar. Samsun’a gideceksin denildi, hiç tereddüt etmeden gittiler, Kütahya’ya, Mersin’e, Antalya’ya hiç tereddüt etmeden gittiler. O yüzden arkadaşlara içtenlikle teşekkür ediyorum. Eğer bu oyun 40 defa sahnelendiyse bu arkadaşların büyük bir fedakârlığı var. Ayrıca bize bu imkânı sunan Vakıfbank genel müdürümüz Abdi Serdar Üstünsalih’e özellikle teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun.” ifadelerini kullandı.

Konuşması sonrası Bakan Tekin organizatör Murat Aksu’ya ve Vakıfbank Genel Müdür Yardımcısı Ferkan Merdan’a plaket takdim etti.

Oyun hakkında bilgiler ve oyunun konusu

Eser, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Türk milletinin güçlü desteğiyle başlattığı Millî Mücadele’nin destansı hikâyesini ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunu anlatıyor. Orijinal müzikleri Selim Atakan tarafından bestelenen bu yapımda, proje danışmanlığını İbrahim Sarıtaş üstleniyor. Başrolleri ise Serdar Yeğin, Gülen Karaman, Erhan Yazıcıoğlu, Ahmet Yenilmez, Zuhal Yalçın, Şebnem Özinal, Ziya Kürküt, Sefa Zengin, Bora Severcan, Yiğit Yapıcı ve Volkan Severcan paylaşıyor. Stadyumdaki özel gösterime, öğretmenlerden ve profesyonellerden oluşan bir orkestra ve koro da eşlik ederken, Murat Kodallı ise orkestra şefi olarak görev yaptı.

Oyun, bir öğretmenin 10 yaşındaki öğrencisi Ali’ye cumhuriyetin ilan ediliş sürecini anlatması ile başlıyor. Böylece Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşlarının Ankara’da Türkiye Büyük Millet Meclisini kurması ile devam eden süreçte millî mücadele kahramanlarının, Türk milletiyle tek yumruk hâlinde, kanlarının son damlasına kadar savaşarak Kurtuluş Savaşı’nı nasıl kazandığı ve Mustafa Kemal Atatürk’ün cumhuriyeti nasıl ilan ettiğini konu ediyor.