Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhuriyet'in 100. yılı anısına bastırdığı "5 Türk lirası" hatıra parasını yarın tedavüle sunacak. Bakanlığın resmi sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bakanlık onayıyla Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümü için "5 Türk lirası" madeni hatıra parası basımını gerçekleştirdi.

Yarın itibariyle dolaşıma girecek olan bu hatıra paralardan, toplamda 100 milyon adet üretildi. Paralar, Cumhuriyet'in 100. yılı temasına uygun bir tasarım taşıyor. İç kısmında "Türkiye Yüzyılı" logosu bulunuyor; bu logonun üstünde "5" yazısı, altında ise "Türk lirası" ifadesi yer alıyor. Dış halkada, sekiz köşeli "Selçuklu yıldızı" motifi ve bu motifi çevreleyen detaylar, paraya derinlik kazandırmak amacıyla kullanılmış.

Dış halkadaki Selçuklu yıldızının sol tarafında "₺" sembolü, sağ tarafında ise "TC" sembolü güvenlik önlemi olarak eklenmiş. Alt kısımda ise basım yılı olarak "2023" tarihi yer almaktadır. Ay ve yıldız figürleri, dış halkadaki ve iç göbeğin kesişimine özel bir yerleştirmeyle eklenmiştir. Paralar 8.25 gram ağırlığında ve 28.15 milimetre çapında basılmıştır.

Açıklamada, "Genel Müdürlüğümüz, özel günler vesilesiyle bastığı hatıra paraların tanıtımını, genellikle özel günün bir gün öncesinde gerçekleştirmektedir." ifadeleri de yer almaktadır.