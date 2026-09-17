BİM Birleşik Mağazalar, Dost Katılım Bankası A.Ş.’nin kuruluş işlemlerinin İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde tamamlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (BDDK) 11 Haziran 2026 tarihli kararıyla kuruluşuna izin verilen banka, 10 milyar Türk Lirası kuruluş sermayesiyle 16 Eylül 2026’da tescil edildi.

DOST KATILIM BANKASI’NIN KURULUŞU TESCİL EDİLDİ

BİM, KAP’a yaptığı açıklamada Dost Katılım Bankası’nın kuruluş sürecine ilişkin yeni bilgileri paylaştı. Şirket, 17 Haziran 2026 tarihli önceki bildiriminde BDDK’nin 11 Haziran 2026 tarihli ve 11470 sayılı kararıyla, 10 milyar TL kuruluş sermayesine sahip Dost Katılım Bankası A.Ş.’nin kurulmasına onay verildiğini duyurmuştu.

Söz konusu izin kararının 17 Haziran 2026 tarihli ve 33283 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandığı belirtilirken, bankanın İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü’ndeki kuruluş işlemlerinin de tamamlandığı açıklandı. Dost Katılım Bankası’nın kuruluşunun 16 Eylül 2026 tarihinde resmen tescil edildiği bildirildi.

BİM’İN BANKADAKİ PAYI YÜZDE 99,99996

BİM Birleşik Mağazalar A.Ş., Dost Katılım Bankası A.Ş.’nin sermayesinin yüzde 99,99996’sına doğrudan sahip oldu.

Kalan yüzde 0,00004 oranındaki paylar ise BİM’in yüzde 100 bağlı ortaklıkları olan Desto Atık Yönetimi A.Ş., Dost Global Danışmanlık A.Ş., GDP Gıda Paketleme Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Es Global Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından eşit oranlarda üstlenildi.

BİM açıklamasında, bu şekilde Dost Katılım Bankası A.Ş.’nin kuruluş sürecinin tamamlandığı belirtildi.