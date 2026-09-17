Sultan Su İnegölspor yönetim kurulu Matlı Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı, Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve BTSO Başkan Adayı Özer Matlı’yı ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette Sultan Su İnegölspor’un mevcut durumu, kulübün çalışmaları ve gelecek hedefleri üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

KULÜPTEN MATLI’YA TEŞEKKÜR

Ziyarette, Bursa’nın önemli spor değerlerinden biri olan Sultan Su İnegölspor’a verdiği desteklerden dolayı Özer Matlı’ya teşekkür edildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Matlı Şirketler Grubu Yönetim Kurulu ve Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı, BTSO Başkan Adayı Sayın Özer Matlı’yı ziyaret ettik. Bursa’mızın önemli değerlerinden biri olan Sultan Su İnegölspor’umuza verdikleri kıymetli desteklerden dolayı kendilerine teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz.” ifadelerine yer verildi.