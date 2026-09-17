Devlet tarafından dar ve orta gelirli vatandaşlar için hayata geçirilen sosyal konut projelerine yönelik yüksek talep, kayıt dışı bir piyasanın doğmasına yol açtı. Kurada adı çıkan bazı hak sahiplerinin başvurduğu gayriresmi devir mekanizmaları hakkında kritik değerlendirmelerde bulunan finans analisti İslam Memiş, vatandaşların büyük bir maddi mağduriyet riskiyle karşı karşıya kaldığını dile getirdi. İlan sitelerinde ve sosyal medyada örgütlenen bazı kişilerin kendi aralarında WhatsApp grupları kurarak emlakçı gibi komisyon belirlediklerini ifade eden Memiş, 2+1 daireler için 2 milyon TL, 3+1 daireler için ise 3 ila 3,5 milyon TL arasında değişen haksız devir ücretleri talep edildiğini aktardı.

İKNA TAKTİKLERİ VE GEÇERSİZ SAYILAN 3 FARKLI DEVİR YÖNTEMİ

Hak sahiplerinin alıcıları ikna ederken "Şimdi 3-3,5 milyon veriyorsun, 3 milyonluk taksitlerin ise gelecek yıl düşük tutarlarla başlayacak. Proje tamamlandığında konutun değeri 10-11 milyon liraya ulaşacak" şeklinde yönlendirmeler yaptıklarını belirten İslam Memiş, bu süreçte kullanılan üç ana yöntemin de hukuken tamamen hükümsüz olduğunu vurguladı. Piyasa içerisinde sıklıkla başvurulan noter devir ve hak sözleşmesi, güven sağlamak amacıyla imzalatılan 10 milyon liralık senet ve TOKİ devir süresi dolduğunda karşılıklı mülkiyet takası vaat eden takas tapusu yöntemlerinin hiçbirinin yasal dayanağı bulunmuyor. Noter onaylı sözleşmelerin yasal bir mülkiyet devri sağlamadığına dikkat çeken Memiş, konutun mülkiyetinin borç bitene kadar TOKİ'ye, yasal kullanım hakkının ise yalnızca kurada çıkan asil hak sahibine ait olduğunun altını çizdi.

"HAK SAHİBİ VAZGEÇERSE TOKİ YEDEKLERİ DEVREYE SOKAR: PARANIZ BUHAR OLABİLİR"

Hak sahibinin taksitleri ödeyememesi veya hakkından vazgeçmesi durumunda yasal olarak konutun TOKİ'ye bildirildiğini ve kurumun derhal yedek hak sahiplerini devreye aldığını hatırlatan İslam Memiş, parasını riske atarak devir yapmaya çalışan kişilere üç hayati soru yöneltti. Sözde devir eden kişinin birkaç gün sonra hayatını kaybetmesi, aynı hakkı onlarca kişiye satması veya sonradan vazgeçtiğini beyan etmesi halinde alıcıların hiçbir hukuki hak iddia edemeyeceğini belirten Memiş, "Noter sözleşmesi veya senet gibi işlemlerin bu konuda yasal dayanağı yok. Malın gerçek sahibi TOKİ'dir. Arada verilen 2-3-3,5 milyonluk komisyonlar tamamen buhar olur" uyarısında bulundu. Memiş, bu tür gayriresmi tekliflerle karşılaşan vatandaşlara "Yasal olmasa da böyle bir piyasa var, ancak bu teklifleri düşünmeyi bile aklınızdan geçirmeyin" diyerek çağrıda bulundu.