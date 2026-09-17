2027 İspanya Süper Kupası'nın İstanbul'daki tanıtım toplantısı, Türk futbolunun önde gelen isimlerini buluşturdu. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in yan yana gelerek sohbet ettiği anlar kameralara yansıdı.

3 BÜYÜK KULÜBÜN BAŞKANI YAN YANA

İstanbul'un 2-6 Şubat tarihleri arasında ev sahipliği yapacağı 2027 İspanya Süper Kupası'nın tanıtım toplantısında üç büyük kulübün başkanı aynı salonda buluştu. Serdal Adalı, Dursun Özbek ve Aziz Yıldırım, tören öncesinde birbirleriyle selamlaşarak yerlerine geçti.

YILDIRIM VE ÖZBEK'TEN DİKKAT ÇEKEN SOHBET

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki rekabetin öne çıkan isimlerinden Aziz Yıldırım ve Dursun Özbek'in bir süre sohbet etmesi dikkat çekti. İkilinin karşılıklı konuştuğu ve samimi görüntüler verdiği anlar kameralara yansırken, söz konusu kareler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.