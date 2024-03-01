Güngören Belediyesi Hanımeli Konağı tarafından düzenlenen Zarafetin Dokunuşu sergisi, Cumhuriyetin 100. yılına özel olarak düzenlenen etkinlik kapsamında açıldı.

Güngören Belediyesi Hanımeli Konağı tarafından düzenlenen Zarafetin Dokunuşu sergisi, ziyarete açıldı. "100. Yıla 100 Eser: Zarafetin Dokunuşu" isimli sergi, Ayşe Olcay ve kursiyerlerinin elinden çıkan atık kağıt ve borcun çantadan yapılmış el ürünü eserlerden oluşuyor. Güngören Gösteri Merkezi’nde gerçekleşen açılış törenine, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Güngören Kaymakamı Abdullah Küçük, Belediye Başkanı Dr. Mimar Bünyamin Demir, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, vatandaşlar ve kursiyerler katıldı. Sergi, 29 Şubat, 1-2 Mart tarihleri arasında Güngören Gösteri Merkezi’nde ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek. Sanatseverler, atık malzemelerle oluşturulan benzersiz eserleri görme fırsatı bulacakları etkinlik boyunca, kursiyerlerle de etkileşime geçebilecekler.

Açılışa katılan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Sanatın ve el emeğinin bu özel sergiyle bir araya gelmesi, Cumhuriyetimizin 100. yılını anlamlandırmak adına önemli bir adım. Kursiyerlerimizi tebrik ediyor, emekleri için teşekkür ediyorum. Güngören Belediyesi kursiyerlerinin elinden çıkan bu ürünler, kültürel zenginliğimizi artırıyor ve toplumda birlik ve beraberlik duygularını güçlendiriyor" dedi.

Açılışta konuşan Belediye Başkanı Dr. Mimar Bünyamin Demir, "Cumhuriyetimizin 100. yılına ithafen düzenlediğimiz bu sergiyle, kursiyerlerimizin emekleriyle hayat buldu. Kursiyerlerimizin harika eserlere imza attıklarını görmek bizi son derece mutlu ediyor. Atık kağıt ve borcun çantadan yapılan el ürünleri, sadece sanatsal bir değer taşımakla kalmayıp, aynı zamanda çevresel duyarlılık konusunda da farkındalık oluşturuyor. Sergimizi tüm sanatseverleri ve vatandaşlarımızı bekliyoruz" diye konuştu.