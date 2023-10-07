Alışverişi sosyal yaşamın kalbine taşıyan İnegöl AVM, Ekim ayına da hızlı giriş yapıyor. Ekim ayında birbirinden özel etkinliklere imza atacak İnegöl AVM’de Cumhuriyet’in 100’üncü yılı da büyük bir coşkuyla kutlanacak. Ayrıca 7, 8 ve 14 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek birbirinden güzel etkinliklerle de çocuklar eğlenceli anlar yaşayacak.

Fiba CP’nin yatırımcısı ve yöneticisi olduğu, çocukları ve aileleri her ay yeni etkinlik ve kampanyalarla buluşturan İnegöl AVM; Cumhuriyet’in 100’üncü yılını coşkuyla kutluyor. 29 Ekim Pazar günü gerçekleşecek ‘Cumhuriyet Çocukları Şenliği’ ile etkinliklerle dolu bir kutlama programı hazırlayan İnegöl AVM, Cumhuriyet’in 100’üncü yılında unutulmaz bir bayrama imza atacak. Cumhuriyet Bayramı'nın anlamını vurgulamak amacıyla konser, bando, bayrak ve balon dağıtımının yanı sıra yüz boyama, geçici dövme ve daha birçok sürpriz etkinlikle çocuklar bayram coşkusunu doyasıya yaşayacak.

7, 8 ve 14 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek etkinliklerde de çocuklar neşeli dakikalar geçirecek, aileler de avantajlı alışveriş fırsatlarından faydalanacak.

7 Ekim Cumartesi (15:00)

Makey Makey Dokunsak Duyu Çocuk Atölyesi

8 Ekim Pazar (15:00)

Bubble Perisi ile Balon Gösterisi

14 Ekim Cumartesi (15:00)

Artırılmış Gerçeklik Atölyesi

23 Ekim Pazar (14.00-18.00)