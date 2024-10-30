Cumhuriyet’in 101. yılı, Kağıthane’de düzenlenen etkinliklerle büyük bir coşku içinde kutlandı. Binlerce Kağıthaneli, Cumhuriyet Bayramı için düzenlenen etkinliklerde tek yürek oldu.

Kutlamalar, 28 Ekim günü Kağıthane Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk sunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Saygı duruşuyla devam eden programa Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Kaymakam Niyazi Erten, Garnizon Komutanı Tuncay Yunus Erkeç, siyasi parti temsilcileri, eğitim, sanat ve spor camiası ile vatandaşlar katıldı.

Kağıthane sokaklarında fener alayı yürüyüşü düzenlendi

Aynı gün akşam saatlerinde Ferit Aysan Çağdaş Yaşam İlkokulu önünden başlayıp Hasbahçe’de son bulan fener alayı yürüyüşü düzenlendi. Işıklarla aydınlanan Kağıthane sokaklarında vatandaşlar Cumhuriyet coşkusunu hep birlikte yaşadı.

29 Ekim’de tebrik töreni ve coşkulu gösteriler yapıldı

29 Ekim günü ise Kâğıthane Kaymakamlığı’nda Tebrikat Töreni düzenlendi. Kaymakam Niyazi Erten tebrikleri kabul ederken, Yahya Kemal Spor Kompleksi’nde yapılan kutlama programı da büyük ilgi gördü. Öğrencilerin sergilediği halk oyunları gösterileri, şiir okumaları, bando ve geçit töreni katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

Cumhuriyet Kahramanlık Türküleri Konseri gerçekleşti

29 Ekim günü akşamı ise Hasbahçe etkinlik alanında Recep Ergül tarafından Cumhuriyet Kahramanlık türküleri konseri gerçekleşti. Vatandaşlar unutulmaz anlara sahne olan konserle birlikte Cumhuriyet coşkusunu hep birlikte yaşadı.

Başkan Öztekin’den kutlama mesajı

Kâğıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Cumhuriyet’in 101. yılına dair kutlama mesajında şunları söyledi:

“Cumhuriyetimizin 101. yılında, milletimizin birlik ve beraberliğini yansıtan bu coşkulu kutlamalara Kâğıthane’de hep birlikte tanıklık etmekten büyük onur duyuyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Cumhuriyetimizi kuran tüm kahramanlarımızı rahmetle anıyor, onların bizlere bıraktığı mirası gelecek nesillere aktarma kararlılığımızı bir kez daha vurguluyoruz. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.”