CUMSİAD Başkanı Ahmet Şengül tarafından yapılan yazılı açıklamada, Cumhuriyet Caddesi'nin gelişimi için sürdürülen çalışmalar ve planlanan projeler hakkında bilgi verildi.

Açıklamada, "CUMSİAD (Cumhuriyet Caddesi ve Hanlar Bölgesi Sanayicileri ve İş Adamları Derneği) olarak Bursa’mızın güzide çarşısı Cumhuriyet Caddesi Esnaflarını temsilen hem iş insanlarımızın, hem de caddemiz misafirlerinin haklarını korumaya devam etmekteyiz. Son günlerde caddemizde işletme sahibi olup olmadığı belli olmayan kişilerin verdiği sokak röportajları ile yanlış algı yapılmaktadır. CUMSİAD olarak çarşımızın gelişmesi için birçok faaliyetler içerisindeyiz. Devlet erkanı ve sivil toplum örgütleri ile beraber ortak karar vereceğimiz bir tarihte “Cumhuriyet Caddesi Esnaf Festivali” düzenleyeceğiz. Ticaretimizin ve insan sirkülasyomuzun hızlı ve fazla olabilmesi için devletimizle el ele bazı çalışmalar içerisindeyiz. Son zamanlarda %50 oranlarında artan motokurye sayısından dolayı kask ile birlikte kıyafet zorunluluğu da getirilmiştir. Caddemizde artan motosiklet trafiğinin düzenlenmesi için yetkililer ile görüşme yapılıp bu sorunun yönetilmesi sözünü almış bulunmaktayız. Aynı zamanda esnafımızın işgaliye vesaire gibi ihtiyaç duyduğu konularda Bursa Büyükşehir Belediyemizle istişare edip en verimli çözümleri elde etmekteyiz. Bursamızın, diğer illerden ve ülkelerden gelen tüm misafirlerimizi caddemizde ağırlamaktan onur duyacağımızı bildirir saygı ve sevgilerimizi sunarız." denildi.