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Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin eylül ayı oturumunda, Nilüfer’e bağlı Kayapa Kuruçeşme mahallelerini ilgilendiren imar planı değişikliği görüşüldü. Meclis toplantısının 23'üncü gündem maddesinde, 16 Haziran 2026 tarihli ve 677 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisi kararıyla onaylanan plan düzenlemesine yapılan askı itirazları görüşüldü. Söz konusu düzenleme kapsamında Kayapa Mahallesi'ndeki 6362 ada üzerindeki çeşitli parseller ile Kuruçeşme Mahallesi'ndeki bazı parsellerin Katı Atık Tesisleri Alanı amacıyla düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ele alındı.

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