Maximum kart bireysel kredi kartı sahiplerine özel başlattığı yılbaşı kampanyası ile göz dolduruyor. 1 Ocak 2024 tarihinde sona erecek kampanya ile anlaşmalı market, giyim, ayakkabı, kozmetik, kırtasiye, ev tekstili mağazalarından yapılacak harcamalar toplamda 1.000 TL'ye kadar MaxiPuan kazandıracak.

Maximum anlaşmada tüm sektörlerden tek seferde yapılacak 50 TL ve üzeri harcamaya 75 TL MaxiPuan toplamda ise 1.000 TL'ye varan Maxipuan kazanmak mümkün olacak.

1.000 TL Kazan Kampanyasına Nasıl Başvurulur?

Hayat şartları değişiyor, masraflar boyu aşıyor. Ay sonunu getirmekte zorlanan masraflarını azaltarak harcamalarından tasarruf yapmak isteyenler için kaçırılmayacak bu kampanya yılbaşı alışverişine 1.000 TL'ye varan maxipuan kazandıracak.

Maximum ile harcadıkça kazan yılbaşı kampanyasına katılmak isteyenler İşCep uygulaması içerisinde yer alan “kampanyalar” alanına gelerek “Katıl” butonuna basması yeterlidir. Kampanya dönemi boyunca kazanılan tüm haklar 19 Ocak 2024 tarihinde hesaba yüklenecektir.