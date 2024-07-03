Ümraniye Belediyesi Spor Kulübü Sporcusu Okan Aydoğan, 147 sporcunun katıldığı oldukça çekişmeli geçen Dağ Bisikleti Yarışları’nda rakiplerini geride bırakarak altın madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Hakkari Çukurca Dağ Bisikleti Yarışları’na bir çok ilin çeşitli kulüplerinden 147 sporcu katıldı. Ümraniye Belediyesi Spor Kulübü Sporcusu Okan Aydoğan katıldığı 45 kilometrelik parkuru birinci tamamlayarak altın madalyanın sahibi oldu.

Sporcu Okan Aydoğan: “Başarımı Başkan Yıldırım’a borçluyum”

Altın madalyanın sahibi olduğu için çok mutlu olduğunu ifade eden Kulüp Sporcusu Okan Aydoğan, “Ümraniye Belediye Başkanımız İsmet Yıldırım’a çok teşekkür ediyorum. Özellikle spora olan yatırımları göz ardı edilemez. Sporu seven biri olarak bizlerin de herhangi bir spor dalıyla ilgilenmesini çok önemsiyor. Bu anlamda şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Gururluyum. Mutluyum” şeklinde konuştu.