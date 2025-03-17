Dağaşan, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Çocukların geçen hafta deplasmanda yaşadığımız o kazadan sonra reaksiyon göstermelerini bekledim ve güvendiğim bu oyuncu grubu yine reaksiyon gösterdi. Ne oynadığını bilen, ne yapmak istediğini bilen, karşımızda ligin 3'üncüsü Kastamonuspor vardı. İyi bir oyuncu grupları ve iyi bir oyunları var. Onlara da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Maça gelen taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Bence maçın hakkı beraberlikti. Belki son dakikalarda bir şeyler yakalayabilirdik ama hava da bugün biraz nem ve sıcak vardı. Ama bence güzel bir maçtı.”