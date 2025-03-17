SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı vatandaşların yoğun olarak kullandığı noktalardan Serdivan AVM’de stant kurarak vatandaşları bilgilendirdi.

Tüketicileri bilgilendiren Büyükşehir Belediyesi, olumsuz durumlarda neler yapılması gerektiğini aktardı.

“15 Mart Dünya Tüketiciler Günü” kapsamındavatandaşlara 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ile ilgili bilgiler verdi.

Ekipler vatandaşların bilinçli bir tüketici olmaları, günlük hayatlarında karşılaşabilecekleri tüketici hakları ile ilgili sorunlar karşısında haklarını nerede ve nasıl arayabilecekleri hususunda bilgiler aktardı ve kanunla alakalı bilgi broşürler dağıttı.

Alışveriş yaparken dikkat edilmesi gereken hususlardan ayıplı mala, iade, değişim ve sözleşme haklarına varıncaya kadar her türlü bilgi yer aldı. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Büyükşehir Belediyesi olarak insan odaklı çalışmalarımıza devam ediyoruz. 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü kapsamında Serdivan AVM’de broşür dağıtım çalışması yaptık. Hepimiz birer tüketiciyiz bilgilenmek, bilinçlenmek çok önemli. Herhangi olumsuz bir durum karşısında vatandaşımızın ne yapmasını bilmesi çok önemli” denildi.