Türkiye Cumhuriyeti olarak hava harekat sistemlerimiz ve donanmamızla oldukça güçlü sıralamalarda yer alan bir ülke olan Türkiye hava savunma sisteminde oldukça önem veriyor.

Selçuk Bayraktar'ın da yapmış olduğu Bayraktar ve Akıncı uçakları ile birçok yeni projeye ve savunma sistemimizde yeni adımlara yer atıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Milli savunma bakanlığı günün fotoğrafı olarak Bayraktar ve Akıncı uçaklarını paylaştı.

Bakanlığın paylaşımında ise şu ifadeleri yer verildi ''Daha güçlü gözler daha güçlü gökyüzü'' ifadesi kullanıldı.