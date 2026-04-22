Gölcük Ulaşlı Sahili'nde deniz taşkınlarını önlemek amacıyla 550 metre uzunluğunda dalga kırıcı set inşa ediliyor. Proje kapsamında sahil şeridinde yürüyüş yolları, yeşil alanlar ve sosyal yaşam alanları oluşturulacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gölcük Ulaşlı Sahili'nde dalga kırıcı set inşa ediliyor. Hava muhalefeti nedeniyle deniz seviyesinin yükselmesiyle birlikte Ulaşlı Sahil yolu ve çevredeki konutlar zaman zaman su altında kalabiliyordu. Vatandaşlardan gelen talepleri de dikkate alan büyükşehir belediyesi, bölgede 550 metre uzunluğunda dalga kırıcı seti hayata geçirerek taşkın riskini ortadan kaldırmayı hedefliyor.

900 jet kolon imalatı tamamlandı

Proje öncesinde sahil şeridinde zemin etütlerini tamamlayan Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, bugüne kadar bölgede toplam 900 jet grout kolon imalatı gerçekleştirdi. Proje kapsamında ise ilave olarak bin 300 jet grout kolon daha yapılması planlanıyor. Çalışmalar çerçevesinde ayrıca yürüyüş platformuna ait kiriş demiri ve kalıp imalatları sürdürülürken, zeminde granit taş döşeme uygulamaları da eş zamanlı olarak devam ediyor.

Yürüyüş yolu ve yeşil alanlar oluşturulacak

Çalışma kapsamında dalgakıran setinin üstü yeniden düzenlenerek vatandaşların kullanımına açılacak. Proje doğrultusunda oluşturulacak yürüyüş ve bisiklet yolları ile yeşil alanlar sayesinde bölge, sosyal yaşamı destekleyen önemli cazibe merkezine dönüştürülecek. Sahil boyunca gerçekleştirilecek düzenlemelerle görüntü kirliliğinin önüne geçilirken, bölge sakinlerinin denizle olan bağı da korunacak. Mevcut durumda olduğu gibi merdivenler aracılığıyla denize erişim sağlanmaya devam edecek. Öte yandan Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, sahil şeridinde kafe olarak hizmet verecek yapının inşasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.