Darıca Belediyesi, eğlenceyi mahallelerde çocukların ayağına götürmek için bu yıl "Mahallemde Şenlik Var" etkinliği düzenliyor. Her mahallede sahnelenecek çocuk tiyatrosu ve çeşitli gösteriler ile Darıcalılar eğlenceli bir yaz geçirecek.

Darıca Belediyesi, her yıl düzenlediği ve büyük ilgi gören ‘Mahallemde Şenlik Var’ etkinliklerini bu yıl yeniden düzenliyor. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla her mahallede sokak tiyatroları sahnelenecek. Darıca Belediyesi İskoliye Sanat Akademisi’nde eğitim veren uzman eğitmenlerin sahneleyeceği çocuk tiyatroları ve çeşitli gösteriler ile Darıcalıların çocuklarıyla birlikte eğlenceli bir yaz geçirmeleri amaçlanıyor.

Eğlencenin herkesin hakkı olduğunu ve "Mahallemde Şenlik Var" adı altında her mahalleyi ziyaret edeceklerini ifade eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Mahallemde Şenlik Var adı altında çocuklarımıza yönelik eğlenceli bir program hazırladık. Vatandaşlarımızın yaz tatillerini aileleri ve çocuklarıyla daha güzel geçirmelerine katkı sunmak için İskoliye Sanat Akademisi bünyesinde eğitim veren uzman kadromuzla mahallelere konuk olacağız ve çocuklarımızla buluşacağız. Amacımız ailelerimiz ve çocuklarımıza eğlenceli anlar yaşatmak. Bütün vatandaşlarımızı davet ediyoruz" dedi.

7 Haziran Çarşamba günü saat 13.00’da Abdi İpekçi Mahallesi’nde başlayacak Mahallemde Şenlik Var etkinliklerinde İbiş Gösterisi, akrobasi şov, illüzyon gösterileri, jonglör, ve kukla gösterileri sahnelenecek.