Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, bölücü terör örgütünün hain saldırısı sonrası şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı.

Başkan Kassanov mesajında, "Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 6 askerimizin şehit olduğu haberi içimizi derinden yakmıştır. Anavatanımız Türkiye’nin terörle mücadelesinde Ahıskalı Türkler olarak her zaman yanındayız. Çatışmada şehit düşen askerlerimize Allahtan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı, yaralı Mehmetçiğimize de şifalar dilerim" ifadelerini kullandı.