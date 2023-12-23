Motorin, benzin ya da LPG'ye yeni günde zam var mı? sorusu araştırılırken konuyla ilgili kritik detaylar ortaya çıkarıldı. 23 Aralık Cumartesi gününe vatandaşlar zam haberi ile uyandı.

Motorin ve benzine toplamda 3 liralık dev zam uygulandı. Bu sabah saatleri itibariyle deposunu fullemek isteyenler artık benzinin litresini 1 lira 46 kuruş zamla alabilecek.

Vatandaş Güne Zamla Uyandı!

Öte yandan motorinin litresini aynı gün içinde 1 lira 61 kuruşluk zam uygulandı. Büyükşehirlerde akaryakıt fiyatları bir anda değişti. Araç sahiplerinin şaşkınlık yaşadığı benzin ve motorin zammı sonrası İstanbul'da benzinin litresi 34,53 TL'ye ulaşırken motorinin litresi 37.11 TL'ye kadar yükseldi. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? sorusuna yönelik uzmanlar tarafından net tablo oluşturuldu.

İstanbul, Ankara, İzmir Akaryakıt Fiyat Listesi

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İstanbul'da benzinin litresi 34,53 TL

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İstanbul'da motorinin litresi 37,11 TL

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İstanbul'da LPG'nin litresi 18,69 TL

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Ankara'da motorinin litresi 37,73 TL

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Ankara'da benzinin litresi 35,52 TL

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Ankara'da LPG'nin litresi 18,66 TL

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İzmir'de motorinin litresi 37,98 TL

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İzmir'de benzinin litresi 35,39 TL

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İzmir'de LPG'nin litresi 18,31 TL