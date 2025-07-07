

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, 7 Temmuz 2025 itibarıyla Bursa’da toplu ulaşım tarifelerine yansıyan yüzde 35’lik zamma tepki gösterirken Büyükşehir Belediyesi ve Burulaş yönetimini eleştirdi. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nde Mustafa Bozbey’in göreve geldiği tarihte toplu ulaşım fiyatının 12 TL olduğunu hatırlatan Başkan Davut Gürkan, Bozbey’in toplu ulaşıma 5 ayda bir zam yaptığının altını çizdi.

AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, "Önce 1 Ağustos 2024 tarihinde yüzde 70, ardından 1 Şubat 2025 tarihinde yüzde 30 ve nihayetinde bugün 7 Temmuz 2025’te de yüzde 35 oranında toplu ulaşım tarifelerine zam yapıldı. 15 Aylık görev süresinde Mustafa Bozbey, 12 TL’den 35 TL’ye yükselterek toplu ulaşıma yaklaşık yüzde 300’e yakın oranda zam yaptı. Bu fahiş zam oranı ne maliyetlerle ne de enflasyon rakamlarıyla izah edilebilir" ifadelerini kullandı.

İl Başkanı Gürkan, "Mustafa Bozbey’in bu fahiş zam uygulamaları, CHP’nin ‘sosyal belediyecilik’ ve ‘halk belediyeciliği’ politikalarının ne olduğunu gözler önüne sermektedir. Büyükşehir Belediyesi’nin kaynaklarını festivaller, şenlikler ve konserlerle har vurup harman savuran Mustafa Bozbey, yönetme zafiyetinin bedelini Bursalılara ödetmek istemektedir" dedi.

AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, "Mustafa Bozbey ile birlikte hem Büyükşehir Belediyesi’nde hem de belediyenin iştiraklerindeki yönetim krizi, bu zam uygulamalarıyla net bir şekilde gün yüzüne çıkmıştır. Burulaş çalışanlarının zam talebine kulak tıkayan, grev kırıcılık yaparak hem sendikayı hem de işçileri günah keçisi ilan eden Mustafa Bozbey’in, çalışanlara yüzde 30 zam yaparken toplu ulaşım tarifesine yüzde 35 zam getirmesi kabul edilemez niteliktedir" şeklinde konuştu.

AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, "Mustafa Bozbey, kentin öncelikli gündem maddelerinden biri olan trafik konusunda kalıcı ve uzun vadeli bir çözüm üretemediği gibi geçen zaman diliminde toplu ulaşım tarifesine yaptığı yüksek orandaki zamla birlikte hem trafik sorunun derinleşmesine hem de kentsel hareketliliğin yavaşlamasına neden olmuştur. Bursa ve Bursalılar, hayatı kolaylaştıramayan bu iş bilmez yönetim tarzını hak etmemektedir" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: İHA