23 yaşındaki Orhan Alpaslan'un sevgilisi 20 yaşındaki Ece Yurteri'ye sıra dışı bir evlilik teklifi yapma girişimi ilginç bir şekilde sonuçlandı. Alpaslan, kız arkadaşıyla trafikte sahnelenen bir senaryo üzerinden evlenme teklifinde bulunmayı planladı. Ancak planları beklenmedik şekilde farklı bir dönüş aldı.

Alpaslan, esnaf olduğu Kumluca ilçesinde yaşayan bir gençti ve Ece Yurteri ile uzun süredir ilişki yaşıyordu. Alpaslan, kız arkadaşına özel ve unutulmaz bir evlenme teklifi yapmak istedi ve arkadaşlarıyla bir plan hazırladı. Bu plan çerçevesinde, Alpaslan kız arkadaşını alarak Antalya-Kumluca Yolu'na çıktı. Daha önceden konuştuğu arkadaşları da trafikte, "yol verme" bahanesiyle bir tartışma sahnelemek üzereydiler.

Tartışma sahnesi biraz farklı gelişti. Alpaslan ve kız arkadaşı trafikte sözde sürücülerle tartıştığı sırada, sözde sürücüler gerçekten Alpaslan'a saldırdı. Alpaslan dayak yediği sırada, Ece Yurteri otomobilden inerek terliğiyle saldırganlara karşı koydu. Ancak asıl sürpriz, Alpaslan'ın yerden kalkıp evlilik teklifi için diz çökmesiyle geldi. Gözyaşları içindeki Alpaslan, cebinden çıkardığı yüzükle sevgilisine dönerek, "Ece'm bir bak. Soluma yaslanıp, ömür boyu benimle evlenir misin?" dedi. Ece Yurteri duygulu bir şekilde başını sallayarak 'Evet' cevabını verdi.

Olayın tanıkları olan sürücüler ise korna çalarak çifti tebrik etti. Bu sıradışı evlilik teklifi anları kameralara da yansıdı. Ece Yurteri, yaşadıkları duygusal karışıklığı şu şekilde anlattı: "Evlenme teklif edeceğini sezmiştim, teknede olacağını sanıyordum. Yolda araçla giderken kavga çıktı. Orhan'ı yerde görünce saldırayım, dedim. Sonuçta nefsi müdafaa olur. Orhan'ı tekmelediklerini görünce terlikle vurdum. Gözümü açtığımda konfeti ve çiçekler var. İyi ki teknede falan olmadı. Gereksiz masraf olurdu. Bütün duyguları, korku, üzüntüyü bu evlenme teklifinde yaşadım. Üzüldüm, korktum, ağladım. Bu teklifi asla unutamam."

Orhan Alpaslan da bu planın nasıl geliştiğini anlatırken, "Ece, çok şaşırdı" ifadesini kullandı. Çift, bu olayın ardından ailesiyle tanışma planları yaparken, gelecek yıl düğün yapmayı düşündüklerini belirtti.