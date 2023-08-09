Bilim İnsanları samanyolu galaksisini araştırmaya devam ediyor. NASA Mars ile ilgili son verilerini açıkladı. NASA bilim adamları, insanlığın hayali olan Mars'ın dönüş hızının artmasıyla birlikte Mars'ta günün giderek kısaldığını belirlediler. Mars'ın dönüş hızındaki değişimin, Buzul Çağı'ndan sonra ortaya çıkan kara kütlelerinin etkisiyle olabileceği düşünülüyor.

ABD Uzay Ajansı bilim adamları, insanlığın gitmeye can attığı Mars'ın giderek daha hızlı dönmeye başladığını ve bunun sonucunda Mars günlerinin kısaldığını keşfettiler. Buzul Çağı'nın sona erdiği gezegende, oluşan büyük kara kütlelerinin dönme hızından sorumlu olduğu düşünülüyor.

Mars’ta Günler Kısalıyor

Nature dergisinde yayınlanan bir çalışmada, kütlesi değişebileceği için Mars'ın dönüşünün hızlandığı ve bunun da Mars'ın günlerini kısalttığı gösterildi. Mars'ın dönüş hızının her yıl 4 milisaniye (astronomide yıldızlar arasındaki mesafeleri ölçmek için kullanılan açısal birim) arttığı, bu nedenle Mars'ın günlerinin yaklaşık bir milisaniye kısaldığı kaydedildiği açıklandı.

Buz Eridi. Kara Kütleleri Göründü

Bu kaymaları gözlemleyen NASA bilim adamları, bu kaymanın Kızıl Gezegenin kutuplarında buz birikmesinden veya Buz Devri'nden sonra buzun altındaki toprakların ortaya çıkmasıyla yaşanan toparlanmadan kaynaklanabileceğine inanıyor. NASA, bir gezegenin kütlesindeki bu tür değişikliklerin, bir patenci dönerken açık kolunu kapattığında dönme hızının artması gibi, gezegenin hızlanmasına neden olabileceğini gösteriyor.

Bilim adamları, Mars'taki InSight kara aracından ilk 900 güne ait verileri kullanarak dönüş hızında bir değişiklik tespit ettiler. Keşif, InSight ve NASA'nın Dünya üzerindeki dev radyo antenlerinden oluşan uluslararası bir ağ olan "Derin Uzay Ağı" ortaklığıyla mümkün oldu. Bir "Deep Space Network" anteni kullanılarak InSight'a bir radyo sinyali gönderildi ve Mars'ın dönüş hızı, sinyalin araç tarafından yansıtılan frekansındaki değişiklikler izlenerek belirlendi.

Daha Fazla Veri Lazım

Araştırmanın ekip lideri Sebastien Le Maistre, değişimin "Mars'ın bir yıl boyunca kat ettiği mesafede sadece birkaç on santimetre" olduğunu belirterek, "Bu değişimleri görmek bile çok uzun zaman ve çok fazla verinin toplanmasını gerektiriyor." dedi.