Sakarya'da gerçekleştirilen "BOZDOĞAN-11" operasyonları kapsamında, DEAŞ terör örgütüne yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 33 şüpheli gözaltına alındı.

Bakan Ali Yerlikaya, teröristlere karşı kararlı bir duruş sergileme sözü vererek, güvenlik güçlerinin özverili çalışmalarıyla terörle mücadeleyi sürdüreceklerini belirtti. Sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Sakarya’da DEAŞ Terör Örgütüne yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “BOZDOĞAN-11” operasyonlarında 33 şüpheli yakalandı. Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz..️ Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu şüphelilerin; 📌Yaklaşan yerel seçimler öncesi eylem hazırlığı ve arayışı içerisinde oldukları, 📌Çatışma bölgelerine eleman temin ettikleri, 📌Terörizmin finansmanı kapsamında örgüte maddi yardım sağladıkları ve 📌İllegal mescit ve medrese yapılanması şeklinde faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Operasyonlar sonucu: 📌4 adet ruhsatsız tabanca, 📌2 adet ruhsatsız tüfek, 📌Çok miktarda döviz, 📌Çeşitli yaşam malzemeleri ile 📌Çok sayıda yasaklı yayın ve örgütsel dokümana el konuldu. Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle .