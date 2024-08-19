Hangi Ülkenin: Türkiye
Kurucusu: Zeki Cemal Özen
Kuruluş Tarihi: 2003
Şehir: İstanbul
Hizmet Bölgesi: Dünya Çapında
Alan: Hazır Giyim
Ürün: Giyim
Resmi Sitesi: www.defacto.com.tr
DeFacto Hakkında Bilgi
DeFacto giyim firması, 2003 yılında Türkiye’de kurulmuştur. Kurucusu Zeki Cemal Özen’dir. DeFacto giyim firması dünya çapında hizmet vermektedir. Hazır Giyim üzerine satış yapmaktadır. Giyim üzerine hizmet vermektedir. DeFacto resmi sitesine www.defacto.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
Giyim üzerine hizmet veren DeFacto, 2003’te kurulmuştur. Markanın şu anda 8.000’den fazla çalışanı bulunmaktadır. Sektörün kısa sürede 2. büyük markası haline gelmiş olan DeFacto’nun Yurt Dışı’nda ve Türkiye’de aktif olan toplam 333 mağazası mevcuttur. DeFacto hem hesaplı hem de kaliteli ürünleriyle insanların gözbebeği haline gelmiştir. Yaratıcı tasarımları ve göz alıcı ürünleriyle en çok tercih edilenler arasında yer almaktadır.
Hedefi ise 2025 yılında mağazalarıyla 50 Ülke’de, online ticaretle 100 Ülke’de faaliyet göstermeyi hedeflemekte ve çalışmalarına bu doğrultuda devam ettirmektedir.
DeFacto Hangi Ülkenin
Cevap: Türkiye
DeFacto Tarihi
2003 yılında kurulan ve 2004 yılında ilk mağazasını açan DeFacto, 11 yılda moda ve hazır giyim sektörünün lider markaları arasında yer almıştır. Yurt içindeki 283 mağazası ile giyim sektöründe faaliyet gösteren ikinci en büyük şirket olarak yoluna devam etmektedir. Kısa zamanda edindiği tecrübe ve hızlı büyüme ivmesi DeFacto’nun Yurt Dışı pazarlara açılmasını teşvik etmiştir. Kurulduğu günden beri global moda markası olması vizyonuyla hareket eden DeFacto, ilk yurt dışı mağazasını 2012 yılının Şubat ayında Kazakistan’da açmıştır.
DeFacto’nun Türkiye’de Şubeleri Olan İller
- İstanbul
- Ankara
- İzmir
- Adana
- Adıyaman
- Afyonkarahisar
- Aksaray
- Amasya
- Antalya
- Artvin
- Aydın
- Balıkesir
- Batman
- Bilecik
- Bitlis
- Bolu
- Bursa
- Çanakkale
- Çankırı
- Çorum
- Denizli
- Diyarbakır
- Düzce
- Edirne
- Elazığ
- Erzincan
- Erzurum
- Eskişehir
- Gaziantep
- Giresun
- Hatay
- Isparta
- Kahramanmaraş
- Karabük
- Kars
- Kastamonu
- Kayseri
- Kırıkkale
- Kırklareli
- Kırşehir
- Kocaeli
- Konya
- Kütahya
- Malatya
- Manisa
- Mardin
- Mersin
- Muğla
- Muş
- Nevşehir
- Ordu
- Osmaniye
- Rize
- Sakarya
- Samsun
- Siirt
- Sivas
- Şanlıurfa
- Tekirdağ
- Tokat
- Trabzon
- Uşak
- Van
- Yalova
- Zonguldak
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