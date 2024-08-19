Hangi Ülkenin: Türkiye

Kurucusu: Zeki Cemal Özen

Kuruluş Tarihi: 2003

Şehir: İstanbul

Hizmet Bölgesi: Dünya Çapında

Alan: Hazır Giyim

Ürün: Giyim

Resmi Sitesi: www.defacto.com.tr

DeFacto Hakkında Bilgi

DeFacto giyim firması, 2003 yılında Türkiye’de kurulmuştur. Kurucusu Zeki Cemal Özen’dir. DeFacto giyim firması dünya çapında hizmet vermektedir. Hazır Giyim üzerine satış yapmaktadır. Giyim üzerine hizmet vermektedir. DeFacto resmi sitesine www.defacto.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Giyim üzerine hizmet veren DeFacto, 2003’te kurulmuştur. Markanın şu anda 8.000’den fazla çalışanı bulunmaktadır. Sektörün kısa sürede 2. büyük markası haline gelmiş olan DeFacto’nun Yurt Dışı’nda ve Türkiye’de aktif olan toplam 333 mağazası mevcuttur. DeFacto hem hesaplı hem de kaliteli ürünleriyle insanların gözbebeği haline gelmiştir. Yaratıcı tasarımları ve göz alıcı ürünleriyle en çok tercih edilenler arasında yer almaktadır.

Hedefi ise 2025 yılında mağazalarıyla 50 Ülke’de, online ticaretle 100 Ülke’de faaliyet göstermeyi hedeflemekte ve çalışmalarına bu doğrultuda devam ettirmektedir.

DeFacto Hangi Ülkenin

Cevap: Türkiye

DeFacto Tarihi

2003 yılında kurulan ve 2004 yılında ilk mağazasını açan DeFacto, 11 yılda moda ve hazır giyim sektörünün lider markaları arasında yer almıştır. Yurt içindeki 283 mağazası ile giyim sektöründe faaliyet gösteren ikinci en büyük şirket olarak yoluna devam etmektedir. Kısa zamanda edindiği tecrübe ve hızlı büyüme ivmesi DeFacto’nun Yurt Dışı pazarlara açılmasını teşvik etmiştir. Kurulduğu günden beri global moda markası olması vizyonuyla hareket eden DeFacto, ilk yurt dışı mağazasını 2012 yılının Şubat ayında Kazakistan’da açmıştır.

DeFacto’nun Türkiye’de Şubeleri Olan İller

İstanbul

Ankara

İzmir

Adana

Adıyaman

Afyonkarahisar

Aksaray

Amasya

Antalya

Artvin

Aydın

Balıkesir

Batman

Bilecik

Bitlis

Bolu

Bursa

Çanakkale

Çankırı

Çorum

Denizli

Diyarbakır

Düzce

Edirne

Elazığ

Erzincan

Erzurum

Eskişehir

Gaziantep

Giresun

Hatay

Isparta

Kahramanmaraş

Karabük

Kars

Kastamonu

Kayseri

Kırıkkale

Kırklareli

Kırşehir

Kocaeli

Konya

Kütahya

Malatya

Manisa

Mardin

Mersin

Muğla

Muş

Nevşehir

Ordu

Osmaniye

Rize

Sakarya

Samsun

Siirt

Sivas

Şanlıurfa

Tekirdağ

Tokat

Trabzon

Uşak

Van

Yalova

Zonguldak

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