Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği, Hayrabolu’da düzenlenen "32. Ayçiçeği Festivali"nde, KADES (Kadın Destek Uygulaması) tanıtım faaliyetini gerçekleştirdi.

Festival alanında gerçekleştirilen etkinlikte, kadın vatandaşlara yönelik bilgilendirme yapıldı ve KADES uygulamasının önemi vurgulandı. Kadınlara, akıllı telefonlar üzerinden kolayca ulaşılabilen bu uygulamanın, acil durumlarda hızlı bir şekilde kolluk kuvvetlerine ulaşma imkanı sunduğu anlatıldı. Kadınların güvenliğini artırmayı amaçlayan KADES uygulaması, bilhassa şiddet mağduru kadınların hayati tehlike anlarında tek bir tuşla yardım alabilmesini sağlıyor.

Etkinlikte toplamda 650 kadın vatandaşa KADES broşürleri dağıtılarak uygulamanın kullanımına dair detaylı bilgi verildi. Ayrıca, etkinlik süresince çocuklar da unutulmadı. Jandarma ekipleri, 50 çocuğa Jandarma Çocuk Dergisi hediye ederek, güvenlik ve toplumsal bilinç oluşturma konusunda farkındalık sağladı.

Festival boyunca yoğun ilgi gören tanıtım standında, kadınların soruları yanıtlandı ve uygulamanın nasıl indirileceği ve kullanılacağı konusunda birebir destek sağlandı. Yetkililer, KADES uygulamasının tüm kadınlar tarafından mutlaka telefonlarına indirilmesi gerektiğini belirterek, uygulamanın yaygınlaştırılması için çalışmaların devam edeceğini ifade etti.