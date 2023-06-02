Gürsu’nun Değirmen Millet Kırahathanesi; eğitim, kültür ve akademik alandaki hizmetleri ve kursları ile ilçedeki her düzeyden öğrencinin ve ilçe halkının tüm ihtiyaçlarını karşılıyor.

Gürsu Değirmen Millet Kırahathanesi ilçede adeta bir halk üniversitesi gibi çalışıyor. Üç bin adet kitapla kütüphane hizmeti, sınırsız hizmet kullanımı, ücretsiz YKS kursları ve deneme sınavları , KPSS deneme sınavları, uzmanlardan gençlere ve gündeme özel seminerler düzenlenen Değirmen Millet Kırahathanesi, sabah 08:00-22:00 arası haftanın yedi günü serbest çalışma ortamı sunuyor. Millet Kırahathanesi’nde fiziki olarak ise kafeterya, bahçe, iki sınıf, bir kütüphane, ve özel grup çalışma salonları bulunuyor. Öğrencilere ücretsiz çay ve ikramlar sunuluyor. Ayrıca piknik, gezi ve kültürel faaliyetler yapılıyor. Öğrenciler özellikle sınav döneminde Değirmen Millet Kırahathanesi’ne çok yoğun ilgi gösteriyor. Öğrencilerin dışında kırahathaneye gelen ilçe halkı diksiyon, Osmanlıca, okuma yazma gibi birçok kursa yazılıyor ve eğitim görüyor. Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “ Bu merkezimiz adeta bir halk üniversitesi gibi çalışıyor. Kurstan, eğitime, sanatsal etkinlikten deneme kurslarına aklınıza gelip gelebilecek birçok alanda ücretsiz olarak öğrenci ve hemşehrilerimize hizmet veriyoruz. Ücretsiz internet ve bilgisayar hizmeti ile vatandaşlarımız burada sınavlarına çalışıp, aynı zamanda kurslarına gelebiliyorlar. Tüm hemşehrilerimizi Değirmen Millet Kırahathanesi’nin bu güzel atmosferine bekliyorum” dedi.