Kocaeli’de vatandaşların sahile güvenli, konforlu ve estetik bir şekilde ulaşımını sağlamak amacıyla Değirmendere sahiline yeni bir yaya geçiş köprüsü inşa edildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında, köprünün çelik konstrüksiyon imalatı belediyenin Metal İşlem Atölyesi’nde tamamlandı. Daldırma galvanizli NPI ve kutu profiller kullanılarak imal edilen çelik yapı, alana sevk edilerek montajı gerçekleştirildi. Köprü zemininde, deniz suyuna ve yüzey aşınmasına karşı yüksek dayanım gösteren kompozit deck malzemesi tercih edildi. Bu sayede köprünün, uzun ömürlü ve bakım ihtiyacı düşük bir yapıya kavuşturulduğu öğrenildi.

Genel montajı tamamlanan yapının, korkuluk ve deck montajı da başarıyla gerçekleştirildi. Yeni yaya geçiş köprüsünün, Değirmendere sahilinde hem yaya güvenliğini artırması hem de sahil estetiğine modern bir görünüm kazandırması hedefleniyor.