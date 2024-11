Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Ercan Kubaş Sanat Tiyatrosu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ne özel, “Deli Doktor” isimli oyunuyla tiyatroseverlerin karşısına çıkacak.

Ercan Kubaş Sanat Tiyatrosu kurucusu Ercan Kubaş, bu özel günde farkındalık oluşturmak istediklerini belirterek, “3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde, Ercan Kubaş Sanat Tiyatrosu olarak, Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi’nde buluşuyoruz. Ayvalık Müzik Derneği’nin de desteklediği ‘Deli Doktor’ adlı tiyatro oyunumuzla sizleri güldürürken düşündürmek ve engelli bireylerin yaşamış olduğu zorlukları samimi bir dille anlatmak istiyoruz. Bu oyun, yalnızca bir tiyatro gösterisi değil; aynı zamanda toplumsal bir farkındalık çağrısıdır” dedi.

Hayatın, insanların karşısına bazen aşılması zor engeller çıkarabildiğine değinen Kubaş, “Ancak inanıyorum ki, gerçek engel bedenlerde değil, zihinlerdedir. Bizler bu engelleri aşmak için bir aradayız ve dayanışmanın, sevginin ne kadar güçlü olduğunu her gün yeniden görüyoruz. Hayatı iki bacağı olmadan yeniden öğrenen biri olarak, her bir sahnede yalnız olmadığımı hissettim. Toplum olarak birbirimize destek olmanın ne kadar değerli olduğunu gördüm. Bu nedenle, bu oyunumuzda yalnızca sahnede değil, hayatın her alanında “biz” olmanın önemini vurguluyoruz. Çünkü hep birlikte daha güçlüyüz” diye konuştu.