Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM), bugün gerçekleştirdiği Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında yerel seçimlere dair önemli kararlarını açıkladı. DEM Parti, 3 büyükşehirde aday çıkarma kararı alarak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayını belirledi. Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan başkanlığındaki MYK toplantısında, İstanbul'dan aday gösterme konusu ana gündem maddesiydi.

DEM Parti MYK'nın aldığı karar doğrultusunda, İstanbul'da aday çıkarılmasına karar verildi. Ancak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yarışacak isim henüz belirlenmedi.

Bolu Büyükşehir Belediyesi için ise DEM Parti'nin adayı kesinleşti; Veli Saçılık, Bolu Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yarışacak isim oldu.

Aday çıkarılacak iller arasında bulunan Antalya'da ise DEM Parti, Kemal Bülbül'ü aday göstermeye karar verdi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Kemal Bülbül'ün ismi öne çıktı. Edinilen bilgiye göre Ayşegül Doğan, 4 Şubat saat 14:00’te basın toplantısı düzenleyecek ve birçok kentte yarışacak adayların isimlerini açıklayacak.

Doğan toplatıyla ilgili “Yerel seçim gündemiyle toplanan Merkez Yürütme Kurulu’muz sürüyor. Elbette gündemimizdeki en önemli konulardan biri de İstanbul. Yarın saat 14:00’te İstanbul ve diğer kentlere ilişkin tutumumuzu genel merkezimizde açıklayacağız” dedi.