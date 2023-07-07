Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde bir demir çelik fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Olay, Organize Sanayi Bölgesinde bulunan demir çelik fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikada bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına aldı. Yangın sebebiyle fabrikada maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış sebebinin belirlenebilmesi için inceleme başlatıldı.