Bursa’nın Osmangazi ilçesinde demir parmaklığa sıkışan sahipsiz yavru köpek, itfaiye ekiplerince operasyonla kurtarıldı. Ekiplerin dakikalarca uğraştığı anlar kameraya yansıdı.
Bursa’nın Osmangazi ilçesi Doburca Mahallesi’nde demir korkuluklardan geçmeye çalışırken sıkışan yavru sokak köpeğini gören Eyüp Bakan hemen ekiplerden yardım istedi. Olay yerine itfaiyenin kurtarma ekibi geldi.
Bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi, demir korkuluklara sıkışan köpeği kurtarmak için dakikalarca ter döktü. Demir korkulukları keserek köpek sıkıştığı yerden kurtaran ekiplerin mücadelesi kameraya anbean yansıdı. Çığlık atarak kurtulan yavru köpek daha sonra yaşam alanına bırakıldı.