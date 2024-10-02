31 Mart yerel seçimlerinde CHP’den belediye meclis üyesi seçilen Muammer Çetiner, belediye meclis üyeliğinden istifa etti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Muammer Çetiner'in istifa dilekçesini Uzunköprü Belediye Başkanlık makamına sunduğu öğrenildi.

Bugün belediye meclis toplantısında İstifası gündeme geleceği gelen bilgiler arasında.

Muammer Çetiner'in istifasının ardından CHP meclis üyeliği aday listesinde 6. sırada yer alan Fatih Manga geçecek.

Çetiner’in bu kararı İYİ Parti’den istifa eden Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin’in CHP’ye geçmesinden dolayı aldığı iddia ediliyor.