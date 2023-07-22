Mardin'in Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir, Yeşilli'de devam eden yerinde kentsel dönüşüm projesiyle ilgili açıklamada bulunan TMOBB' Mardin temsilcilerine yaptığı basın toplantısıyla tepki göstererek, "Yapılan her güzel projeye siyasi gözle, ideolojik yaklaşımlarla bakmaktan vazgeçin" dedi.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Yeşilli'de devam kentsel dönüşüm projesinin Mardin'de bir ilk olduğuna işaret eden Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir, Devam Yeşilli'de iki mahallede devam eden ve ilçe geneline perdeypey yaymayı planladıkları yerinde dönüşüm projesiyle ilçenin yeniden ihya ve inşa edileceğine işaret etti.

Yeşilli'de yola çıkarken değişimden ve dönüşümden söz ettiklerini hatırlatan Başkan Demir, "Biz yola çıkarken sıradan değişim ve dönüşüm değil. Merkez ilçe yapma yolunda emin adımlarla yürürken aşama aşama basamak olduğunu biliyorduk. Zor ve zahmetli olduğunu biliyorduk. Bu halka verilen bir sözümüz vardı. Hakka verilen bir sözümüz vardı. Kardeşlerimize verilen bir sözümüz vardı. Bu ilçeyi yeniden inşa ve imar edeceğiz. Basın mensuplarımız zaman zaman bu projemizle alakalı lehte ve adeta birçok söz ve haber çıktığını görüyoruz. Bu işimizin zor olduğunu 500'e yakın konut sahibi ile uzlaşma konusunda zorlanacağımızı ama bu kardeşlerimizin zaman içerisinde projenin ne kadar ilçe'nin kaderini değiştireceğini izah etmiştik.%98'i bu projeyi kabul görmüştü. Aralarında 20 kardeşimiz bu projeyi anlayamadılar. Bariyerden çıkmak istemediler. Kimseyi yerinden çıkarmak istemiyoruz. Bunun Adı yerinde dönüşümdür. Çökmüş tamamıyla yaşanmaz hale gelmişti yangın esnasında bile 2 va tandaşımızı hayatı kaybetti. Benim halkının burada yaşamasına vicdanım tahammül edemedi" dedi.

EZBERE KONUŞMAYIN

ilçe halkımızın yatay ve yerel mimari olsun Osmanlı ve Selçuklu mimarisi cumhuriyetimizin değerleri en yakın güzel binalarda yaşamasını istedigini kaydeden Başkan Demir şunları aktardı,"Bunun da kolay olmayacağını biz biliyoruz.Biz isterdik ki Mimarlar Odası birçok STK'lı kardeşimiz önce gelsinler bizi dinlesinler amacımızı hedefimizi videomuzu yaptığımızı ve yapacağımızı bizden duysunlar bilgi ve belgeleri bizden alsınlar. Keşke rastgele veya ezbere konuşmasaydılar.Diplomalarina da ihanet etmesinler. Mühendislik hizmetleri almamış Yapı kayıt belgesi almamış ulaşım imkanı olmayan ve tamamen mimara aykırı yolları her türlü hukuki zemine aykırıdir. 3194 sayılı kanunu aykırı binalarının olduğunu olduğunu bilsinler ve biz bu binaları yıkarken hakkketen bu insanların mağdur ettiğini yoksa mutlu ettiğini bilsinler. Ezbere konuşmasınlar."

"Gelin bir çayımızı için birlikte inceleyelim"

Yeşilli'de devam eden yerinde Kentsel Dönüşüm Projesi'nin Mardin Şehir Hastanesi Projesi'nden sonra tarihin en büyük projesi olduğuna işaret eden Başkan Demir, TMOBB'a mensup, mimar ve mühendisleri, belediyeye çay içmeye davet ederek, projeyi birlikte irdelemeye davet etti

Mimarlar Odası olaya tarafsız gözle bakması gerektiğine dikkat çeken Demir," Kardeşlerime şu cevabı veriyorum.Mimarlar Odası kardeşlerim siz mimarsanız mühendisseniz gelin bizimle bir meramımızı derdimizi dinleyin. Siyasi gözle bakmayın. Memleket sevdasıyla bakın kardeşlik sevdasıyla meslek icabıyla bakınız. Mühendislik hizmeti görmemiş Yapı kayıt belgesi olmayan Kaçak ve imara aykırı binayı savunuyorsunuz. "Şeklinde açıklamada bulundu.