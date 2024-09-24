Demokrat parti inegöl ilçe başkanı Murat Balakuş'un ahiilik haftasıyla ilgili yaptığı yazılı açıklama yaptı.

Yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi.

''Ahilik bir meslek örgütü olmasının yanında yardımsever olmayı, haksız kazançtan uzak durmayı, yoksula sahip çıkmayı, başkasının hakkına saygı göstermeyi, din, dil, ırk farkı gözetmeksizin herkese eşit davranmayı öğütlemesi bakımından da bir manevi terbiye ocağıdır. Güzel ahlakın sanatla bütünleştiği Ahilik; sadece Türk insanının değil, bütün dünya toplumlarının örnek alması gereken bir kültür ve anlayıştır. Türk toplumu, bugün pek çok toplumun yokluğunu hissettiği bu değerleri yüzyıllar boyunca yaşatmıştır.

Asırlardır barış, kardeşlik ve hoşgörünün merkezi olan ilimizde de ekonominin bel kemiği olan esnaf ve sanatkârlarımız ile, Ahi Evran’ın temellerini attığı mesleki dayanışma ve ahlaki değerlerin daima yaşatılması, sanat ve ticarette iş ahlakını yerleştirmek, onun geleneğini en iyi şekilde yaşatmak için elbirliği ile çalışmaktayız.

Bu duygu ve düşüncelerle, tüm İnegöllü hemşehrilerimizin medeniyet tarihine Türk kültürünün armağan ettiği bu güçlü mirası korumasını temenni ediyor, tüm esnaf ve sanatkârlarımızın "Ahilik Haftasını" kutluyor ve çalışma hayatlarında başarılar diliyorum''.