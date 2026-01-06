Türkiye Basketbol Ligi'nde Yalovaspor ve Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket ile şampiyonluklar yaşayan basketbolcu Deniz Can Çevik, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'a transfer oldu.

Kariyerinde Türk Telekom, Erokspor ve Mersinspor gibi önemli kulüplerde forma giyen Deniz Can Çevik, geçtiğimiz sezonu Cedi Osman Basketbol takımında geçirdi. 1994 doğumlu ve 1.91 metre boyundaki guard, sezonu 9.7 sayı ve 2.7 asist ortalamalarıyla tamamladı.

Yeni sezonda Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'un hedefleri doğrultusunda önemli katkı sağlaması bekleniyor.