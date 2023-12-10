Marmara Denizi’nde oksijen deposu görevi üstlenen deniz çayırlarının korunması için Altınova’da önemli bir buluşmaya imza atıldı.

Yalova Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “Deniz Çayırlarını korumak gelecek nesillere karşı bir sorumluluğumuz ve bunu yapmak için elimizden gelen çabayı göstereceğiz” dedi.

İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Onur Gönülal tarafından bakanlık, il müdürlüğü ve Altınova Belediyesi yetkililerine Marmara Denizinde bulunan Deniz Çayırlarının korunmasına konusunda Altınova belediyesi Konferans Salonu’nda sunum gerçekleştirdi.

Sunumun ardında heyet, Altınova Hersek Plajında bulunan Deniz Çayırlarının tespitine yönelik teknik bir çalışma ve gözlem yaptı.

Heyet daha sonra, Hersekzade Ahmetpaşa Külliyesi, Altınova Belediyesi Hersek Lagünü Doğa Eğitim Merkezi ve Engelsiz Kuş Gözlem Kulesi ile Engelsiz Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi’ni gezerek incelemelerde bulundular.

Dünyadaki bütün bitki habitatları içerisinde en fazla karbon depolama özelliği, hektar başına 2 bin ton ile deniz çayırlarına ait.

Denizlerin akciğerleri olarak tanımlanan ve Akdeniz’e özgü deniz bitkileri olan deniz çayırları, denizlerdeki canlı yaşamı için en verimli bölgeleri oluşturur. Deniz çayırlarının balık stoklarının ve denizdeki oksijen dengesinin devamlılığının sağlanmasında önemli rolleri bulunur.

Önemli isimler katıldı

Programa; Altınova Kaymakamı Halil İbrahim Kazar, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Altınova Belediye Meclis Üyeleri Hasan Karabacak ve Şaban Cineviz, ÇŞİB Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü Marmara Denizi ve Adalar özel Çevre Koruma Daire Başkanı Murat Demircioğlu, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (ÇŞİB) Yalova İl Müdürü Murat Alacatlı, İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Onur Gönülal, bakanlık ve Altınova Belediyesi yetkilileri katıldı.