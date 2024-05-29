Bursa’nın Mudanya ilçesinde ailesinin kısa bir süre önce kayıp ihbarında bulunduğu adamın boğularak hayatını kaybettiği anlaşıldı.



Mudanya ilçesinin Güzelyalı sahilinde, suyun üstünde hareketsiz bir şekilde yatan bir kişi tespit edildi ve vatandaşlar durumu hemen polise bildirdi. Hızla olay yerine gelen sağlık ekipleri ve deniz polisi, Bulgaristan kimliği taşıyan 67 yaşındaki Muhammet Ahmet Nedzhip'in cesedini buldu. İlk belirlemelere göre talihsiz adamın boğularak hayatını kaybettiği öğrenildi.



Ceset, savcılık incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Ayrıca, cesedin bulunmadan kısa bir zaman önce ailesi tarafından kayıp ilanı verildiği anlaşıldı.