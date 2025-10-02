

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla ilçede yaşayan iki kıymetli büyüğe anlamlı ziyaretler gerçekleştirdi. Başkan Karabatı, ilk olarak Nasrettin Mahallesi’nde ikamet eden Fatma Gürgütler’i evinde ziyaret etti. Gürgütler ile samimi bir sohbet gerçekleştiren Karabatı, kendisine sağlık ve huzur dolu uzun ömürler diledi. Ardından Yeni Mahalle’de yaşayan İsmail Çakırcalı’nın evine konul olan Karabatı, Çakırcalı ile de hoş bir muhabbet eşliğinde zaman geçirdi.

Ziyaretlerde, AK Parti İlçe Başkanı Gültekin Saygısever ile İlçe Kadın Kolları Başkanı Şeyda Ünal da Başkan Karabatı’ya eşlik etti. Yaşlıların gönüllerine dokunan bu anlamlı buluşmalarda, Karabatı misafir oldukları evlerde büyüklerin hal ve hatırlarını sorarak, taleplerini dinledi.

Yaşlıların toplum için taşıdığı öneme dikkat çeken Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, "Büyüklerimiz; bizlere bıraktıkları değerli hatıralar, hayat tecrübeleri, gülen yüzleri ve hayır dualarıyla daima yol göstericimiz olmuştur. Onların varlığı, yalnızca ailelerimiz için değil, tüm toplumumuz için bir bereket ve güç kaynağıdır. Bizleri biz yapan, bugünlere getiren en önemli mihenk taşlarımız onlardır. 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü vesilesiyle bir kez daha vurgulamak isterim ki; bizler her zaman onların yanındayız. Sadece bugün değil, yılın her günü onların gönüllerine dokunmak, ihtiyaçlarını karşılamak, sevgimizi ve saygımızı hissettirmek en önemli görevlerimizdendir. Karacabey Belediyesi olarak tüm büyüklerimizin daha huzurlu, sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmeleri için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: BÜLTEN