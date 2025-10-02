

Proje kapsamında, arı yetiştiricilerine yüzde 75'e varan hibe oranlarında boş arı kovanı desteği sağlanacak.

Büyükşehir Belediyesinin kırsal kalkınmayı destekleme çalışmaları kapsamında duyurduğu "Arı Kovanı Desteği Projesi"ne başvurular 31 Ekim'e kadar alınacak.



Projeden yararlanmak isteyen arı yetiştiricilerinin, öncelikle Arıcılık Kayıt Sistemi'ne (AKS) kayıtlı olması gerekiyor.

- Yangın mağdurlarına öncelik

Destek programı, arı kovanları yangında zarar gören yetiştiricilere öncelik tanıyor. Yangın mağdurları için belirlenen destek detayları şöyle:

- Hibe Oranı: Yüzde 75

- Maksimum Destek Miktarı: En fazla 20 adet boş arı kovanı

- Şart: Yetiştiricilerin, zararı belgeleyen Bursa İl / İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden Hasar Tespit Raporu alması gerekiyor.

- Diğer arı yetiştiricilerine yüzde 50 hibe

Yangından etkilenmeyen, ancak arıcılık faaliyetlerini sürdüren ve AKS'ye kayıtlı olan yetiştiriciler de destekten faydalanabilecek.

Bu arıcalara da hibe oranı yüzde 50 olacak ve en fazla 5 arı kovanı verilecek.

Belediye, tüm başvuruları değerlendirdikten sonra başvuru sahiplerine sonuçlar hakkında bilgilendirme yapacağını duyurdu. Projenin, Bursa arıcılığının sürdürülebilirliğine önemli katkılar sağlaması bekleniyor.