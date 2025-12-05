Nesine 2. Lig Beyaz grubun en flaş takımlarından biri olarak gösterilen Sultan Su İnegölspor, geride kalan 14 haftada 13 maç oynadı. Bu maçların 8'ini kazanan, 2'sinde berabere kalan ve 3 maçta yenilen temsilcimiz, topladığı 26 puanla grupta 5. sırada yer alıyor. Son 7 lig maçında en çok puan toplayan ekip olan Bordo Beyazlılar, rakiplerine de gözdağı verdi.

ADANA 01 FK NASIL BİR TAKIM?

Geçtiğimiz hafta kümede kalma mücadelesi veren Kepezspor'u sahasında 2-0 yenmeyi başaran Adana 01 FK rahat bir nefes aldı. Geride kalan 14 hafta sonunda 6 galibiyet 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan ekip, topladığı 21 puanla 8. sırada yer alıyor.

Son 3 deplasman maçını kaybeden ekip, bu yıl 7 deplasman maçına çıktı. Bu maçlarda sadece 1 galibiyet alan ekip, 2 maçta beraberlik, 4 maçtan ise yenilgiye ayrıldı. 14 maçta 17 gol atıp, kalesinde ise 18 gol gören ekibin en etkili silahı ise 5 gol katkısı veren 28 yaşında ki forvet oyuncusu Mustafa Beşir.

8 FUTBOLCUSU CEZA ALDI

Bahis eylemi nedeniyle PFDK tarafından verilen cezalardan en çok etkilenen kulüpler arasında Adana 01 FK oldu. Kulüpte forma giyen Burak Bilgen 45 gün, Yiğit Demir 3 ay, Okan Derici 3 ay, Hasan Çelik 9 ay, Ömer Önder 45 gün, Fuat Özyapı 3 ay, Fatih Özkan 45 gün ve Birhan Vatansever 6 ay hak mahrumiyeti aldı.

SULTANSU İNEGÖLSPOR- ADANA 01 FK MAÇ PROGRAMI

Nesine 2. Lig Beyaz Grup 15. haftasında Sultan Su İnegölspor-Adana 01 FK arasındaki karşılaşma 6 Aralık Cumartesi günü (Yarın) saat 14.00'de İnegöl İlçe Stadyumu'nda oynanacak. Maç Sıfır Tv Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak.